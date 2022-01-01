Каталог компаний
ConocoPhillips
Работаете здесь? Подтвердить компанию

ConocoPhillips Зарплаты

Зарплата ConocoPhillips варьируется от $80,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $402,000 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ConocoPhillips. Последнее обновление: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Инженер-программист
Median $80K
Бухгалтер
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнес-аналитик
$88.8K
Развитие бизнеса
$402K
Инженер-химик
$121K
Специалист по данным
$287K
Финансовый аналитик
$174K
Инженер-геолог
$275K
Инженер-механик
$279K
Продуктовый менеджер
$127K
Технический менеджер программ
$212K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ConocoPhillips — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $402,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ConocoPhillips составляет $150,499.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ConocoPhillips не найдены

Похожие компании

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Все компании ➜

Другие ресурсы