Каталог компаний
General Motors
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Дженерал Моторс Зарплаты

Зарплата General Motors варьируется от $44,446 общей компенсации в год для Консультант по управлению в нижнем диапазоне до $277,400 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Дженерал Моторс. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Инженер мобильной разработки

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Системный инженер

Научный сотрудник

Специалист по данным
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Инженер-аппаратчик
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Инженер встраиваемого оборудования

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Инженер-механик
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Инженер производства

CAE-инженер

Продуктовый менеджер
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Продуктовый дизайнер
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX-дизайнер

Архитектор решений
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Архитектор данных

Облачный архитектор

Архитектор облачной безопасности

Бизнес-аналитик
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
ИТ-специалист
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Менеджер по разработке ПО
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Технический менеджер программ
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Менеджер проектов
L6 $114K
L7 $143K
Менеджер программ
L6 $128K
L7 $160K
Финансовый аналитик
L5 $98.9K
L6 $110K
Инженер по управлению
L5 $94K
L6 $115K
Маркетинг
Median $120K
Рекрутер
Median $200K
Развитие бизнеса
Median $148K
Аналитик данных
Median $123K
Бухгалтер
Median $100K

Технический бухгалтер

Аналитик кибербезопасности
Median $100K
Менеджер по работе с данными
Median $200K
Графический дизайнер
Median $135K
Управление персоналом
Median $102K
Продажи
Median $100K
Административный помощник
$60.5K
Менеджер бизнес-операций
$225K
Корпоративное развитие
$86.2K
Обслуживание клиентов
$135K
Инженер-электрик
$137K
Юридический отдел
$116K
Консультант по управлению
$44.4K
Маркетинговые операции
$89.6K
Инженер по материалам
$213K
Инженер-оптик
$198K
UX-исследователь
$149K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В General Motors Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

General Motors में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Менеджер по разработке ПО at the L9 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $277,400 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
General Motors में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $130,446 है।

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в General Motors не найдены

Похожие компании

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Все компании ➜

Другие ресурсы