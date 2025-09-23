Средняя общая компенсация Технический писатель in United States в Comcast составляет от $63K до $87.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/23/2025
Средняя общая компенсация
15%
ГОД 1
15%
ГОД 2
15%
ГОД 3
15%
ГОД 4
40%
ГОД 5
В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)