Comcast
Comcast Технический писатель Зарплаты

Средняя общая компенсация Технический писатель in United States в Comcast составляет от $63K до $87.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

$67.5K - $79.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический писатель в Comcast in United States составляет $87,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Comcast для позиции Технический писатель in United States составляет $63,000.

Другие ресурсы