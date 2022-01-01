Каталог компаний
Disney Зарплаты

Зарплата Disney варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $477,667 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Disney. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Инженер по безопасности ПО

Инженер надёжности сайта

Веб-разработчик

Продуктовый менеджер
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Продуктовый дизайнер
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Финансовый аналитик
Median $109K
Специалист по данным
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Аналитик данных
Median $120K
Технический менеджер программ
Median $180K
Менеджер проектов
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Бизнес-аналитик
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Аналитик кибербезопасности
Median $158K
Продажи
Median $99.5K

Менеджер аккаунта

Менеджер по работе с данными
Median $400K
Менеджер программ
Median $180K
Менеджер продуктового дизайна
Median $328K
Архитектор решений
Median $416K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

UX-исследователь
Median $158K
Обслуживание клиентов
Median $60K
Управление персоналом
Median $140K
Бухгалтер
Median $85K

Технический бухгалтер

Развитие бизнеса
Median $165K
ИТ-специалист
Median $178K
Маркетинговые операции
Median $150K
Рекрутер
Median $115K
Административный помощник
$50.3K
Бизнес-операции
$296K
Менеджер бизнес-операций
$53.6K
Инженер по управлению
$93.5K
Корпоративное развитие
$226K
Графический дизайнер
$90.5K
Инженер-аппаратчик
$85.6K
Юридический отдел
Median $266K
Консультант по управлению
$86.2K
Маркетинг
$209K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Общее вознаграждение
$148K
Венчурный капиталист
$95.9K

Аналитик

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Disney RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Disney — Продуктовый менеджер at the P7 level с годовой общей компенсацией $477,667. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Disney составляет $158,000.

