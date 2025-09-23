Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in United States в Comcast составляет $101K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/23/2025
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ГОД 1
15%
ГОД 2
15%
ГОД 3
15%
ГОД 4
40%
ГОД 5
В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)