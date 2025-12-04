Каталог компаний
Ceragon Networks
Ceragon Networks Инженер-электрик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-электрик in Israel в Ceragon Networks составляет от ₪308K до ₪421K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ceragon Networks. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$99.1K - $118K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$91.5K$99.1K$118K$125K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Ceragon Networks?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-электрик в Ceragon Networks in Israel составляет ₪421,334 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ceragon Networks для позиции Инженер-электрик in Israel составляет ₪307,757.

