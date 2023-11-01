Справочник компаний
Ceragon Networks
Ceragon Networks Зарплаты

Диапазон зарплат Ceragon Networks варьируется от $54,380 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $115,407 для Руководитель проекта на верхнем конце.

$160K

Электроинженер
$108K
Инженер по аппаратному обеспечению
$109K
Руководитель проекта
$115K

Инженер-программист
$54.4K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ceragon Networks, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,407. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ceragon Networks, составляет $108,886.

