Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в CarGurus составляет от $123K до $179K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CarGurus. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$140K - $162K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$123K$140K$162K$179K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CarGurus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

