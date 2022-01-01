Каталог компаний
Zillow
Zillow Зарплаты

Зарплата Zillow варьируется от $69,000 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $493,852 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zillow. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Дата-сайентист
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Продукт-менеджер
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Менеджер по разработке ПО
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Продукт-дизайнер
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-дизайнер

Менеджер технических программ
P4 $268K
P5 $261K
Бизнес-аналитик
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Аналитик бизнес-аналитики

Маркетинг
P3 $122K
P4 $200K
Программный менеджер
Median $145K
Продажи
P3 $133K
P4 $165K
Финансовый аналитик
Median $120K
Менеджер бизнес-операций
Median $160K
IT-специалист
Median $147K
Рекрутер
Median $160K
UX-исследователь
Median $155K
Аналитик данных
Median $118K
Менеджер по анализу данных
Median $320K
Юридический отдел
Median $160K
Бухгалтер
Median $69K

Технический бухгалтер

Административный помощник
$103K
Бизнес-операции
$113K
Развитие бизнеса
$132K
Обслуживание клиентов
$83.3K
Управление персоналом
$210K
Маркетинговые операции
$192K
Проектный менеджер
$140K
Операции по доходам
$121K
Аналитик по кибербезопасности
$307K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zillow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zillow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zillow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zillow — Программный инженер at the P6 level с годовой общей компенсацией $493,852. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zillow составляет $174,938.

Другие ресурсы