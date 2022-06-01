BJC HealthCare Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат BJC HealthCare варьируется от $79,600 в общей компенсации в год для Архитектор решений на нижнем конце до $125,625 для Аналитик по кибербезопасности на верхнем конце.

$160K

Бизнес-аналитик
$97.5K
Аналитик данных
$98.9K
Аналитик по кибербезопасности
$126K

Архитектор решений
$79.6K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BJC HealthCare, — это Аналитик по кибербезопасности at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,625. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BJC HealthCare, составляет $98,210.

