Bentley Systems
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bentley Systems. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$69.4K - $81.8K
Ireland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.8K$69.4K$81.8K$90.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Bentley Systems?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Bentley Systems in Ireland составляет €78,165 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bentley Systems для позиции Продукт-менеджер in Ireland составляет €56,119.

Другие ресурсы

