Bentley Systems Зарплаты

Зарплата Bentley Systems варьируется от $8,861 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $112,435 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bentley Systems. Последнее обновление: 8/26/2025

Инженер-программист
Median $88.7K

Фулстек-разработчик

Продажи
Median $100K
Обслуживание клиентов
$49K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

Специалист по данным
$90.5K
Консультант по управлению
$50.6K
Маркетинг
$78.6K
Инженер-механик
$25.5K
Продуктовый дизайнер
$64.3K
Продуктовый менеджер
$99.2K
Менеджер проектов
$108K
Аналитик кибербезопасности
$99.5K
Менеджер по разработке ПО
$112K
Технический писатель
$8.9K
Самая высокооплачиваемая позиция в Bentley Systems — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $112,435. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bentley Systems составляет $88,740.

