BC Hydro
BC Hydro Зарплаты

Зарплата BC Hydro варьируется от $64,604 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $96,767 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BC Hydro. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Инженер-электрик
$89.1K
Управление персоналом
$65.5K
Инженер-механик
$64.6K

Менеджер проектов
$68.3K
Технический менеджер программ
$96.8K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at BC Hydro is Технический менеджер программ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

