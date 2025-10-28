Каталог компаний
AppLovin
Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в AppLovin составляет от $193K до $269K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

$207K - $244K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$193K$207K$244K$269K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в AppLovin in United States составляет $269,100 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Архитектор решений in United States составляет $193,200.

