Компенсация Программный инженер in United States в AppLovin составляет от $242K за year для Software Engineer 2 до $574K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $350K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ГОД 1
В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:
100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)
Включенные должностиПредложить новую должность