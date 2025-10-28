Каталог компаний
AppLovin
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

AppLovin Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в AppLovin составляет от $242K за year для Software Engineer 2 до $574K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $350K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в AppLovin in United States составляет $590,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Программный инженер in United States составляет $319,500.

Другие ресурсы