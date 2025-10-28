Каталог компаний
Средняя общая компенсация Маркетинг in China в AppLovin составляет от CN¥397K до CN¥578K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AppLovin. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

CN¥455K - CN¥519K
China
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В AppLovin RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в AppLovin in China составляет CN¥577,898 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AppLovin для позиции Маркетинг in China составляет CN¥396,693.

Другие ресурсы