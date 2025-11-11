Компенсация Backend-разработчик in Australia в ANZ составляет от A$109K за year для Junior Software Engineer до A$187K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Australia составляет A$135K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ANZ. Последнее обновление: 11/11/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
