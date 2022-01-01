Справочник компаний
Aerojet Rocketdyne Зарплаты

Диапазон зарплат Aerojet Rocketdyne варьируется от $65,325 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $180,095 для Инженер по аппаратному обеспечению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Aerojet Rocketdyne. Последнее обновление: 8/15/2025

$160K

Инженер-механик
Median $120K
Бухгалтер
$109K
Авиакосмический инженер
$75.4K

Бизнес-аналитик
$65.3K
Специалист по данным
$91.5K
Инженер по аппаратному обеспечению
$180K
Менеджер программы
$104K
Руководитель проекта
$120K
Технический руководитель программы
$96.9K
FAQ

El rol més ben pagat informat a Aerojet Rocketdyne és Инженер по аппаратному обеспечению at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $180,095. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Aerojet Rocketdyne és de $104,259.

