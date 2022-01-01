MessageBird Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата MessageBird варьируется от $51,900 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $156,777 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MessageBird. Последнее обновление: 11/27/2025

Программный инженер
Median $120K
Менеджер по разработке ПО
Median $152K
Управление персоналом
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продукт-дизайнер
$78.6K
Продукт-менеджер
$157K
Рекрутер
$62.6K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MessageBird Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MessageBird — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $156,777. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MessageBird составляет $99,353.

