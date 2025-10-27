Каталог компаний
3M
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бухгалтер

  • Все зарплаты Бухгалтер

3M Бухгалтер Зарплаты

Средняя общая компенсация Бухгалтер in Costa Rica в 3M составляет от CRC 10.83M до CRC 15.45M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах 3M. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Бухгалтер заявок в 3M чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

100 %

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 3rd-ГОД (100.00% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU + Options

В 3M RSU + Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бухгалтер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в 3M in Costa Rica составляет CRC 15,449,197 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 3M для позиции Бухгалтер in Costa Rica составляет CRC 10,827,642.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 3M не найдены

Похожие компании

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Все компании ➜

Другие ресурсы