  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Workday Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la Workday variază de la $143K pe year pentru P1 la $501K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $266K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
Associate Product Manager
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
Senior Associate Product Manager
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
Product Manager
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
Senior Product Manager
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Workday in United States ajunge la o compensație totală anuală de $500,938. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Workday pentru rolul de Manager de Produs in United States este $250,000.

