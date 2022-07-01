Wisk Salarii

Director de Companii
Salariul de la Wisk variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $232,155 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wisk. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $176K
Inginer Aerospațial
$153K
Inginer Hardware
$232K

Resurse Umane
$133K
Inginer Mecanic
$216K
Designer de Produs
$101K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wisk este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $232,155. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wisk este $164,130.

