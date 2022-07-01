Wisk Salarii

Salariul de la Wisk variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $232,155 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wisk . Ultima actualizare: 9/11/2025