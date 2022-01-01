Director de Companii
Wabtec
Wabtec Salarii

Salariul de la Wabtec variază de la $45,531 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $144,469 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wabtec. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Median $105K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Mecanic
Median $90.2K
Analist Financiar
Median $123K

Manager Program Tehnic
Median $113K
Tehnolog Informații (IT)
$45.5K
Designer de Produs
$98.5K
Manager de Proiect
$142K
Arhitect de Soluții
$144K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Wabtec este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $144,469. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Wabtec este $109,000.

Companii Similare

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Vezi toate companiile ➜

