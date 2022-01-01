Wabtec Salarii

Salariul de la Wabtec variază de la $45,531 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $144,469 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Wabtec . Ultima actualizare: 11/13/2025