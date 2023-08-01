Vectara Salarii

Intervalul salarial Vectara variază de la $120,600 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $180,900 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Vectara . Ultima actualizare: 8/24/2025