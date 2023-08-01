Vectara Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Vectara variază de la $120,600 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $180,900 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Vectara. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $159K
Specialist în Științe de Date
$181K
Vânzări
$121K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Vectara este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $180,900. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vectara este $158,750.

