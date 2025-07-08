Trigent Software Salarii

Director de Companii
Salariul de la Trigent Software variază de la $3,533 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $7,239 pentru un Servicii Clienți la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Trigent Software. Ultima actualizare: 12/1/2025

Servicii Clienți
$7.2K
Inginer Software
$3.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Trigent Software este Servicii Clienți at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $7,239. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trigent Software este $5,386.

