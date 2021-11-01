Toshiba Salarii

Directorul Companiilor
Toshiba
Intervalul salarial Toshiba variază de la $30,845 în compensație totală anuală pentru Manager de Program Tehnic la capătul de jos la $208,035 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Toshiba. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
Median $119K
Dezvoltare de Afaceri
$152K
Inginer de Hardware
$43.5K

Inginer Mecanic
$115K
Manager de Program
$136K
Manager de Proiect
$118K
Vânzări
$208K
Inginer de Software
$38K
Manager de Inginerie Software
$189K
Manager de Program Tehnic
$30.8K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Toshiba este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $208,035. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Toshiba este $118,139.

