Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in India la TIAA totalizează ₹4.8M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TIAA. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Total pe an
₹4.8M
Nivel
L7
Salariu de bază
₹4.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
13 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la TIAA?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la TIAA in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,222,880. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TIAA pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹4,796,054.

