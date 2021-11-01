Director de Companii
Thrasio
Thrasio Salarii

Salariul de la Thrasio variază de la $51,640 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thrasio. Ultima actualizare: 10/15/2025

Inginer Software
Median $60K
Data Scientist
Median $180K
Manager de Produs
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Operațiuni de Afaceri
$114K
Analist de Afaceri
$124K
Dezvoltare Afaceri
$130K
Analist de Date
$51.6K
Bancher de Investiții
$141K
Marketing
$194K
Manager de Proiect
$122K
Manager Inginerie Software
$201K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thrasio este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thrasio este $130,345.

