Compensația pentru Manager de Produs in India la ThoughtWorks variază de la ₹2.78M pe year pentru Senior Product Manager la ₹7.17M pe year pentru Principal Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹3.46M.

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Ultimele trimiteri de salarii
Care sunt nivelurile de carieră la ThoughtWorks?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la ThoughtWorks in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,372,480. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtWorks pentru rolul de Manager de Produs in India este ₹3,456,922.

