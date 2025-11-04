Director de Companii
ThoughtWorks
ThoughtWorks Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Spain la ThoughtWorks variază de la €12.2K la €17K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtWorks. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

€13.1K - €15.4K
Spain
Interval Comun
Interval Posibil
€12.2K€13.1K€15.4K€17K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Care sunt nivelurile de carieră la ThoughtWorks?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la ThoughtWorks in Spain ajunge la o compensație totală anuală de €16,967. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtWorks pentru rolul de Consultant în Management in Spain este €12,182.

