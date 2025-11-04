Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in India la ThoughtWorks totalizează ₹2.23M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtWorks. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹2.23M
Nivel
Sr. Consultant
Salariu de bază
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ThoughtWorks?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la ThoughtWorks in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹5,594,085. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtWorks pentru rolul de Analist de Afaceri in India este ₹2,151,112.

