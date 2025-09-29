Director de Companii
Swiftly
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Swiftly Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Swiftly totalizează $443K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swiftly. Ultima actualizare: 9/29/2025

Pachetul Median
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Total pe an
$443K
Nivel
Principal Software Engineer
Salariu de bază
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Swiftly?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Swiftly, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Swiftly in United States sits at a yearly total compensation of $443,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiftly for the Inginer Software role in United States is $200,000.

Alte Resurse