SRC Salarii

Salariul de la SRC variază de la $55,275 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SRC. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
Median $131K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$55.3K
Inginer Electrician
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Inginer Hardware
$81.1K
Manager de Produs
$80.4K
Manager Inginerie Software
$201K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SRC este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SRC este $97,163.

