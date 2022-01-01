Director de Companii
Snowflake
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Snowflake Salarii

Salariul de la Snowflake variază de la $37,476 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $979,200 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Snowflake. Ultima actualizare: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Software Producție

Vânzări
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Reprezentant Dezvoltare Vânzări

Account Executive

Arhitect de Soluții
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Manager de Produs
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manager Inginerie Software
M3 $616K
M4 $769K
Inginer Vânzări
IC3 $303K
IC4 $297K
Manager Program Tehnic
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Specialist în Știința Datelor
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Designer de Produs
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Designer UX

Analist Financiar
Median $118K
Resurse Umane
Median $185K
Recrutor
Median $170K

Sourcer

Contabil
Median $226K

Contabil Tehnic

Analist de Afaceri
Median $155K
Tehnolog Informații (IT)
Median $256K
Juridic
Median $210K
Manager de Proiect
Median $300K
Analist Securitate Cibernetică
Median $105K
Manager de Program
Median $240K
Operațiuni de Afaceri
$370K
Manager Operațiuni de Afaceri
$784K
Dezvoltare Afaceri
$289K
Servicii Clienți
$37.5K
Analist de Date
$210K
Manager Știința Datelor
$979K
Designer Grafic
$623K
Marketing
$174K
Operațiuni Marketing
$121K
Operațiuni Personal
$194K
Operațiuni Venituri
$480K
Manager Cont Tehnic
$134K
Redactor Tehnic
$303K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Snowflake, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Snowflake, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Snowflake, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Snowflake este Manager Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $979,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Snowflake este $290,692.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Snowflake

Companii Similare

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse