Sleep Number Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Sleep Number variază de la $123K la $172K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sleep Number. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie $132K - $156K United States Interval Comun Interval Posibil $123K $132K $156K $172K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Sleep Number, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Sleep Number ?

