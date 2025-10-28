Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United States la Sleep Number variază de la $100K la $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sleep Number. Ultima actualizare: 10/28/2025
Compensația Totală Medie
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Sleep Number, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)