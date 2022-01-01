Directorul Companiilor
SiFive
SiFive Salarii

Intervalul salarial SiFive variază de la $61,777 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $198,990 pentru Inginer Electrician la capătul de sus.

$160K

Inginer de Hardware
Median $79K
Inginer de Software
Median $61.8K
Inginer Electrician
$199K

Redactor Tehnic
$92.5K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
Options

La SiFive, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Alte Resurse