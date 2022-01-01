SiFive Salarii

Intervalul salarial SiFive variază de la $61,777 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $198,990 pentru Inginer Electrician la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai SiFive . Ultima actualizare: 8/22/2025