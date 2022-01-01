Director de Companii
Riverbed Technology
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Riverbed Technology Salarii

Salariul de la Riverbed Technology variază de la $41,644 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $203,975 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Riverbed Technology. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Tehnolog Informațional (IT)
Median $96K
Manager de Produs
Median $135K
Inginer Software
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager Inginerie Software
$204K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Riverbed Technology este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riverbed Technology este $115,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Riverbed Technology

Companii Similare

  • Genesys
  • Quick Base
  • Circadence
  • Barracuda Networks
  • Interactions
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse