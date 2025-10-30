Director de Companii
Remitly
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

Remitly Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United Kingdom la Remitly variază de la £115K pe year pentru L1 la £188K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Remitly. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

£97.4K - £116K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£89.9K£97.4K£116K£123K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Data Scientist I
£115K
£90.5K
£23.1K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£188K
£115K
£73.5K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+£43.7K
Robinhood logo
+£67.1K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Remitly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Remitly in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £188,312. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Remitly pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United Kingdom este £89,927.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Remitly

Companii Similare

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse