Remitly Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United Kingdom la Remitly variază de la £115K pe year pentru L1 la £188K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Remitly. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie £97.4K - £116K United Kingdom Interval Comun Interval Posibil £89.9K £97.4K £116K £123K Interval Comun Interval Posibil

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Data Scientist I £115K £90.5K £23.1K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £188K £115K £73.5K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Remitly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Remitly ?

