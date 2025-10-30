Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United Kingdom la Remitly variază de la £115K pe year pentru L1 la £188K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Remitly. Ultima actualizare: 10/30/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
£115K
£90.5K
£23.1K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£188K
£115K
£73.5K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Remitly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)