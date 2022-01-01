Director de Companii
Relativity Salarii

Salariul de la Relativity variază de la $102,060 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $298,500 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Relativity. Ultima actualizare: 10/25/2025

Inginer Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $140K
Manager Inginerie Software
Median $210K

Designer de Produs
Median $119K
Operațiuni de Afaceri
$299K
Manager Data Science
$217K
Data Scientist
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Cercetător UX
$110K
Program de Vesting

5%

AN 1

15%

AN 2

30%

AN 3

50%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Relativity, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (30.00% anual)

  • 50% se dobândește în 4th-AN (50.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Relativity este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $298,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Relativity este $147,131.

