Compensația pentru Inginer Software in United States la realtor.com variază de la $111K pe year pentru T1 la $255K pe year pentru T6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $195K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la realtor.com. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
