Presto Salarii

Salariul de la Presto variază de la $49,062 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $199,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Presto . Ultima actualizare: 11/24/2025