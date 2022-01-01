PNC Salarii

Director de Companii
Salariul de la PNC variază de la $47,760 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $218,900 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la PNC. Ultima actualizare: 11/27/2025

Inginer Software
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Date

Inginer Site Reliability

Specialist în Știința Datelor
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Manager de Produs
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Analist de Afaceri
C2 $86.2K
C3 $115K
Manager Inginerie Software
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Analist Financiar
Median $105K
Manager de Proiect
Median $90.5K
Analist Securitate Cibernetică
Median $75K
Analist de Date
Median $105K
Tehnolog Informații (IT)
Median $116K
Bancher de Investiții
Median $144K
Vânzări
Median $110K
Designer de Produs
Median $123K
Contabil
$66.7K
Asistent Administrativ
$70.4K
Dezvoltare Afaceri
$98.5K
Servicii Clienți
$47.8K
Manager Știința Datelor
$186K
Resurse Umane
$206K
Juridic
$219K
Consultant în Management
$49.2K
Inginer Mecanic
$75.4K
Agent Imobiliar
$116K
Recrutor
$79.6K
Arhitect de Soluții
$159K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Manager Program Tehnic
$74.7K
Cercetător UX
$64.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la PNC este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $218,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la PNC este $102,856.

