Director de Companii
Payoneer
Payoneer Salarii

Salariul de la Payoneer variază de la $20,913 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Persoane la nivelul inferior până la $885,550 pentru un Cercetător UX la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Payoneer. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Median $115K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $118K
Analist de Date
Median $85K

Manager Inginerie Software
Median $179K
Contabil
$60.9K
Manager Operațiuni de Afaceri
$78.3K
Dezvoltare Afaceri
$184K
Analist Financiar
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operațiuni Persoane
$20.9K
Designer de Produs
$72.4K
Manager de Program
$120K
Manager de Proiect
$147K
Recrutor
$42.5K
Recompense Totale
$40.9K
Cercetător UX
$886K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Payoneer este Cercetător UX at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $885,550. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Payoneer este $106,605.

