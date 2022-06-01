Patch Salarii

Salariul de la Patch variază de la $115,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $342,328 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Patch . Ultima actualizare: 11/25/2025