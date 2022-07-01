Director de Companii
Paramount Software Solutions
Paramount Software Solutions Salarii

Salariul de la Paramount Software Solutions variază de la $139,300 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $160,800 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Paramount Software Solutions. Ultima actualizare: 11/12/2025

Manager de Produs
$161K
Inginer Software
$139K
Arhitect de Soluții
$139K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Paramount Software Solutions este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $160,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Paramount Software Solutions este $139,300.

