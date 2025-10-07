Director de Companii
Northwestern University
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Northwestern University totalizează $85K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Northwestern University. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
Northwestern University
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
Total pe an
$85K
Nivel
L4
Salariu de bază
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Northwestern University?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Northwestern University in United States ajunge la o compensație totală anuală de $86,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Northwestern University pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in United States este $84,300.

