Northwestern University Salarii

Salariul de la Northwestern University variază de la $32,401 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $502,500 pentru un Medic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Northwestern University. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $80K

Inginer Software Full-Stack

Cercetător Științific

Data Scientist
Median $62K
Inginer Mecanic
Median $40K

Servicii Clienți
Median $33.3K
Inginer de Materiale
Median $45K
Manager de Proiect
Median $80K
Inginer Biomedical
$58.1K
Analist de Afaceri
$101K
Dezvoltare Afaceri
$83.7K
Operațiuni Servicii Clienți
$32.4K
Analist de Date
$74.4K
Tehnolog Informațional (IT)
$85.6K
Medic
$503K
Manager de Produs
$89.6K
Cercetător UX
$140K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Northwestern University is Medic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

