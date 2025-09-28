Director de Companii
Nielsen
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

Nielsen Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in United States la Nielsen variază de la $72.3K la $101K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nielsen. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$78.2K - $91K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$72.3K$78.2K$91K$101K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la Nielsen pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Nielsen?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Program Tehnic at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $101,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Manager Program Tehnic role in United States is $72,250.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Nielsen

Companii Similare

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse