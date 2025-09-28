Compensația pentru Inginer Software in India la Nielsen variază de la ₹1.72M pe year pentru Software Engineer la ₹6.7M pe year pentru Principal Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.27M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nielsen. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
